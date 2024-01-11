Кубок світу з біатлону: результати чоловічої естафети на етапі в Рупольдінгу

Збірна України фінішувала на 18-му місці у чоловічій естафеті в німецькому Рупольдінгу.
У четвер, 11 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Рупольдінгу відбулася чоловіча естафетна гонка.
Україну в ній представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Денис Насико та Віталій Мандзин. У підсумку "синьо-жовті" посіли лише 18-те місце.
Стартовий етап Прима відверто провалив. На стрільбі лежачи він зробив чотири хиби й пішов на одне штрафне коло. На стійці Артем використав три додаткові патрони й передав естафету на останньому 23-му місці з відставанням 1 хвилина 51,6 секунди від лідера.
На другому етапі Підручний по одному разу схибив на обох вогневих рубежах і передав естафету 22-м з відставанням 2 хвилини 47,8 секунди від лідера.
На третьому етапі Насико показав ідеальну стрільбу й підтягнув українську команду на 19-те місце. Під час останнього передавання естафети відставання від першого місця складало 3 хвилини 20,4 секунди.
На заключному етапі Мандзин безпомилко відпрацював стрільбу лежачи, але на стійці припустився чотирьох хиб, вирушивши на штрафне коло. Фінішував Віталій на 18-й позиції з відставанням 4 хвилини 44,5 секунди від переможця.
Це найгірший результат збірної України у чоловічих естафетах на Кубку світу з біатлону від січня 2019 року.
Виграла чоловічу естафету команда Норвегії. Друге місце посіла Німеччина, замкнула трійку призерів Італія.
Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої естафети в Рупольдінгу
1. Норвегія (0+8) 1:09:49.6
2. Німеччина (2+7) +45.0
3. Італія (0+10) +58.7
4. Франція (1+10) +1:11.0
5. Австрія (0+2) +1:22.8
6. Словенія (0+2) +1:23.8
...
18. Україна (2+11) +4:44.5
Зазначимо, що напередодні в Рупольдінгу відбулася жіноча естафета, яку виграла команда Франції. Збірна України посіла п'яте місце – це найкращий результат "синьо-жовтих" цього сезону.
У п'ятницю, 12 січня, на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу відбудеться жіночий спринт. Чоловіча спринтерська гонка запланована на суботу, 13 січня. У неділю, 14 січня, поточний етап закінчиться персьютами.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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