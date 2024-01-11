Окупанти в Херсоні під час обстрілу поранили літню жінку

Російські окупанти вчергове обстріляли житловий будинок в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала місцева мешканка.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Після обіду окупаційні війська вкотре вкрили вогнем місто. Пошкоджено оселі містян. Поранену 87-річну херсонку “швидка” доставила до лікарні, де їй зараз надають допомогу. Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості”, - наголосив Прокудін.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Херсоні колаборантку, яка примусово паспортизувала місцевих мешканців.

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