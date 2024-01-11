ЗСУ філігранно поклали дрон у відкритий люк російського танка (відео)

Українські військові філігранно “поклали” дрон-камікадзе у відкритий люк російського танка. Після цього він розлетівся на друзки.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Як стало відомо, російський танк виявили бійці підрозділу аеророзвідки "Божа справа" 47-ї ОМБр на околицях Степового, Авдіївський напрямок.

На кадрах з відео видно, як дрон влітає у відкритий люк танку, після чого відбувається вибух, проте не сильний. Однак вже за декілька секунд, ймовірно, після детонації боєприпасів, машина вже надпотужно розривається та починає горіти.

ЗСУ філігранно “поклали” дрон у відкритий люк російського танка

Нагадаємо, що за перший тиждень 2024 року «Армія дронів» уразила 19 танків, 40 ББМ і 29 гармат.

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