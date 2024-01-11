ЗСУ філігранно поклали дрон у відкритий люк російського танка (відео)

Російський танк виявили бійці підрозділу аеророзвідки "Божа справа" 47-ї ОМБр на околицях Степового.
Українські військові філігранно “поклали” дрон-камікадзе у відкритий люк російського танка. Після цього він розлетівся на друзки.
Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Як стало відомо, російський танк виявили бійці підрозділу аеророзвідки "Божа справа" 47-ї ОМБр на околицях Степового, Авдіївський напрямок.
На кадрах з відео видно, як дрон влітає у відкритий люк танку, після чого відбувається вибух, проте не сильний. Однак вже за декілька секунд, ймовірно, після детонації боєприпасів, машина вже надпотужно розривається та починає горіти.
Нагадаємо, що за перший тиждень 2024 року «Армія дронів» уразила 19 танків, 40 ББМ і 29 гармат.
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