Україна готова до вступу до НАТО — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до вступу в НАТО. Про це свідчать рівень нашої армії і бажання українських громадян стосовно членства в Альянсі.

Про це він сказав на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом.

"Армія з воєнним досвідом, не в теорії, а на практиці. Армія, що використовувала зброю НАТО у час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях. І коли я бачу рівень нашої армії, її досвід, то я бачу, що ми абсолютно готові до Альянсу", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що навіть під час війни Україна впроваджує усі необхідні реформи, а що стосується українських людей, то "близько 90% підтримують членство в НАТО".

Зеленський вважає, що саме членство України в НАТО буде найкращою гарантією безпеки як для України, так і для країн Балтії і Польщі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна. Цей візит стане першим після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року та другим за час перебування Зеленського на посаді президента України. Вперше у ролі президента України Володимир Зеленський відвідав Естонію восени 2019 року.

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