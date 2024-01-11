Украина готова к вступлению в НАТО — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина готова к вступлению в НАТО. Об этом свидетельствуют уровень нашей армии и желания украинских граждан относительно членства в Альянсе.

Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Армия с военным опытом, не в теории, а на практике. Армия, которая использовала оружие НАТО во время войны на поле боя, а не только на военных тренировках. И когда я вижу уровень нашей армии, ее опыт, то я вижу, что мы абсолютно готовы к Альянсу", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что даже во время войны Украина внедряет все необходимые реформы, а что касается украинских людей, то "около 90% поддерживают членство в НАТО".

Зеленский считает, что именно членство Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности как для Украины, так и для стран Балтии и Польши.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 января, прибыл в эстонскую столицу Таллинна. Этот визит станет первым после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 г. и вторым за время пребывания Зеленского на посту президента Украины. Впервые в роли президента Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию осенью 2019 года.

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