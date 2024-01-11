Владимир Зеленский прибыл в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 января, прибыл в эстонскую столицу Таллинна.

Об этом в Twitter (X) сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Вместе с Зеленским в эстонскую столицу прибыл также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", – написал Тсахкна.

Для Зеленского визит в Эстонию станет первым после начала вторжения РФ в феврале 2022 года и вторым по времени его пребывания на посту президента Украины. Впервые в роли президента Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию осенью 2019 года.

Напомним, Владимир Зеленский в среду, 10 января, прибыл с визитом в столицу Литвы: глава страны Гитанас Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине в 200 миллионов евро. Также Зеленский встретился с главой правительства и парламента Литвы.

Президент Украины подчеркнул, что 2024 будет решающим не только для Украины, но и для ее партнеров.

"Во многом этот год станет решающим для наших государств: для Украины, для Литвы, для всех наших партнеров. Мы вместе должны определить, какие именно нам решение принесет этот год. Наша сила должна это определить, наше единство должно это сделать. быть решение в пользу нашей свободы, целостности, в пользу наших государств, культур и справедливого мира для всех нас", — сказал Зеленский.

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