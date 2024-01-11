Володимир Зеленський прибув до Естонії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, прибув до естонської столиці Таллінна.

Про це у Twitter (X) повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Разом із Зеленським до естонської столиці прибув також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", – написав Тсахкна.

Для Зеленського візит до Естонії стане першим після початку вторгнення РФ у лютому 2022 року та другим за час його перебування на посаді президента України. Вперше у ролі президента України Володимир Зеленський відвідав Естонію восени 2019 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у середу, 10 січня, прибув з візитом до столиці Литви: очільник країни Ґітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 мільйонів євро. Також Зеленський зустрівся з очільницею уряду та парламенту Литви.

Президент України наголосив, що 2024 рік буде вирішальним не лише для України, а й для її партнерів.

"Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав: для України, для Литви, для усіх наших партнерів. Ми разом маємо визначити, які саме нам рішення принесе цей рік. Наша сила має це визначити, наша єдність має це зробити. Це мають бути рішення на користь нашої свободи, цілісності, на користь наших держав, культур і справедливого миру для нас усіх", - сказав Зеленський.

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