"Для окупантів несподівано настала зима": Маріуполь досі без опалення 

Окупанти так і не налагодили тепло- та електропостачання.

У тимчасово окупованому Маріуполі величезні проблеми з опаленням та електроенергією. Також у місті спостерігається транспортний колапс.

Про це "24 Каналу" повідомив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що окупаційна адміністрація була не готова до таких проблем.

"Для маріупольських окупантів несподівано настала зима. Відповідно ті комунальні проблеми, які з'явилися у мешканців тимчасово окупованого Маріуполя, для них стали несподіванкою", – підкреслив він.

Дмитро Забавін також зазначив, що маріупольці продовжують надсилати фотографії, які свідчать, що температура повітря у приміщеннях складає приблизно 8 -11 градусів тепла. Опалювання здійснюється електрикою, яку також часто вимикають.

Крім того, фіксується транспортний колапс. У місті не розчищають дороги, тому багато маріупольців не мають змоги користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники демонтують будівлю, де була "головна" катівня у місті на проспекті Металургів.

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