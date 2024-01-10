Прогноз погоди на 11 січня: в Україні сніжитиме, місцями - сильний вітер

На дорогах - ожеледиця.
У четвер, 11 січня, по усій території України буде мороз та невеликий сніг. На дорогах - можлива ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні часом буде невеликий сніг. Вночі у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях - без опадів. На дорогах - ожеледиця. На півночі країни місцями пориви вітру будуть сягати 15-18 м/с.
Температура повітря вночі буде становити 2-7° морозу. У західних областях буде холодніше - 8-13° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0-5° морозу. У південній частині країни повітря прогріється до 0-3° тепла. У Карпатах вночі прогнозують --10-15°, вдень 4-9° морозу.
Погода в Києві
На Київщині 11 січня буде хмарно. Іноді пролітатиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. В області місцями буде сильний вітер - 15-18 м/с.
В Київській області температура повітря вночі буде -2-7°, а вдень 0-5° морозу. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 1-3° морозу.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила про нову хвилю похолодання. Хоч потужних морозів не буде, але до 20° морозу температура повітря все ж знизиться.