Вплив погоди на бойові дії: розвідка Британії оцінила виклики для військових

Погодні умови ускладнюють проведення операцій як для Збройних сил, так і для російських окупантів. Наразі тримається морозна погода, але вже наступного тижня очікується невелике потепління. Втім, ґрунт залишається промерзлим.

Про це йдеться в огляді британського Міністерства оборони.

Наразі в Україні спостерігається різке похолодання. Одночасно з морозами на всій території України збільшується сніговий покрив. Саме глибина снігу, імовірно, стане тим фактом, який позначиться на маневрів.

Зазначається, що із замерзанням ґрунту умови для пересування майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні. Відлига призведе до погіршення умов для пересування по бездоріжжю.

Крім того, погіршення умов ускладнюється коротким світловим днем. Таким чином погіршуються умови для проведення операцій як для ЗСУ, так і для російських окупантів.

Нагадаємо, координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі заявляв, що росіяни чекають на морози, щоб посилити свої атаки. Зокрема, в районі Авдіївки. Адже замерзання ґрунту сприятиме пересуванню бронетехніки.

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