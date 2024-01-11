В ГУР повідомили, скільки російських військових зараз воюють в Україні

Окупаційні війська Російської Федерації в Україні складають близько 462 тисячі осіб - це дані української розвідки.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність, де чисельність особового складу менше 50%, у тилові райони. Після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту", - каже він.

Крім того, на тимчасово захоплених територіях України розміщені 35 тис. осіб "росгвардії", які забезпечують окупаційний режим.

Також, за словами Скібіцького, оборонна промисловість Росії здатна виробляти два мільйони боєприпасів на рік. Йдеться про снаряди 122 та 152 мм. Втім, 2023-го повністю покрити потреби армії російська промисловість змогла. Дефіцит - близько пів мільйона снарядів.

У ГУР наголошують, що спочатку росіяни возили снаряди з Білорусі, згодом - закупляли в Ірану, а потім - з Північної Кореї. Представник розвідки зауважує, що їм відомо, якими маршрутами перевозили снаряди, на яких складах їх зберігають і як їх далі доправляють на фронт.

Скібіцький каже, що цього року РФ планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін під час "прямої лінії" 14 грудня 2023-го заявив, що на фронті в Україні перебуває 617 тис. російських окупантів.

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