У США стратять в'язня за допомогою чистого азоту

У штаті Алабама дозволили стратити ув'язненого за допомогою газу азоту наприкінці цього місяця. Це стане першою в країні стратою з використанням нового методу, який адвокати ув'язненого критикують як негуманний і експериментальний.

Про це пише NBC.

Прохання ув'язненого Кеннета Юджина Сміта стосовно попередньої судової заборони відхилили, тому відповідні заходи заплановані на 25 січня. Адвокати заявили, що штат Алабама намагається зробити його "піддослідним" для випробування методу, який ще не використовували для страти.

Захист планує подати апеляцію на це рішення, але відмовився від подальших коментарів. Питання про те, чи може страта бути виконана, може опинитися на розгляді у Верховному суді США.

Сміт, якому 58 років, був одним з двох чоловіків, засуджених за замовне вбивство дружини проповідника. Прокурори заявили, що він та ще один обвинувачений отримали по 1000 доларів за вбивство Елізабет Сеннетт від імені її чоловіка, який мав борги і хотів отримати страховку.

Генеральний прокурор Алабами Стів Маршалл привітав рішення суду, заявивши, що воно наближає штат до "притягнення Кеннета Сміта до відповідальності за жахливе вбивство на замовлення", в якому він був визнаний винним. Чоловік уникав законного смертного вироку понад 35 років.

Страта азотом передбачає встановлення на ніс і рот Сміта маски типу респіратора, яка замінить повітря на газ, що призведе до його смерті від нестачі кисню.

Нагадаємо, раніше у Японії жінка, засуджена до смертної кари за вбивство, вдавилася їжею і померла.

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