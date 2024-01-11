Зеленський повідомив, чи можлива пауза у війні 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що паузи у розпочатій Кремлем війні не буде. Якщо Росії дати паузу, то вона піде на користь тільки їй - але аж ніяк не Україні.

Про це глава держави заявив після переговорів з президентом Естонії Аларом Карісом.

За його словами, пауза на полі бою на території України - це не є пауза в війні, це не веде до політичного діалогу з Російською Федерацією або з кимось ще. Український лідер наголошує, що ця пауза - це буде допомога Москві.

"Ми розуміємо об'єми, скільки всього вони виробляють сьогодні дронів, артилерії на добу. Ми бачимо, чого їм не вистачає. Ми бачимо великий дефіцит дронів і з артилерією, і з ракетами. Йдуть великі закупки з Ірану дронів, а також вони домовляються про ракети. Поки що домовленостей вони не досягли, а також вони отримали більше мільйона артснарядів від Північної Кореї, а також ми бачили приклади деяких ракет", - пояснив Зеленський.

Він наголосив, що російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Саме тому ця пауза - це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза яка допоможе їм.

"Вони не встигають. Так, ви праві - світ також не встигає наповнювати склади України. Але світ сьогодні допомагає Україні, а в Росії є дефіцит. Дати паузу, ризикнути. Дати два-три роки Росії - вона потім може переїхати нас. Ми би так не ризикували і слава Богу, що все це вирішується в Україні. Тому пауз на користь Росії точно не буде", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував заяви про загрозу "замороження" війни з РФ. За його словами, наразі західні союзники не тиснуть на Україну щодо "замороження" конфлікту.

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