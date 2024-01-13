Українська "Вікіпедія" посіла 14 місце за кількістю статей – подробиці

На кінець 2023 року кількість статей в українській "Вікіпедії" перевищила 1,3 млн, що є 14-м показником у світі.

Про це повідомляється у блозі українських редакторів Вікіпедії.

2023 року в українській "Вікіпедії" з’явилася 84 431 стаття, що на 4,9% менше, ніж 2022 року.

Протягом 2023 року в українській "Вікіпедії" зафіксовано 1 188 млн переглядів сторінок, що на 12% більше, ніж 2022 року (1 060 млн переглядів). Абсолютне річне зростання становить 128 млн переглядів. За сім років популярність української "Вікіпедії" зросла на 124%.

Найбільш популярними в україномовній версії "Вікіпедії" є статті, що стосуються географії, історії, культури і мистецтва, архітектури, музейної справи, війська, політики.

Число унікальних пристроїв, з яких переглядали українську "Вікіпедію", в грудні 2023 року становило 16,5 млн, це на 6 % більше, ніж у грудні 2022.

Нагадаємо, демографка розповіла, скільки людей виїхало за кордон від лютого 2022 року і скільки зараз живуть в Україні.

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