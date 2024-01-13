Статки сім’ї Гринкевичів шокували українців: тим часом ДБР зробило гучну заяву

Новий поворот у скандальній справі родини Гринкевичів. У Державному бюро розслідувань зробили гучну заяву, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич поки що не має статусу підозрюваного у справі про постачання одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн. Невже скандального підприємця відпустять? Навіть після того, як правоохоронці виявили та порахували усі статки сім’ї Гринкевичів. Що знайшли співробітники АРМА, та чому досі вина Гринкевича не доведена юридично - дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Багатства Гринкевичів

Елітна нерухомість, автомобілі преміум-класу, зброя, рахунки і…і все це не в одиницях, а десятках одиниць. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало всі активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та пов’язаних з ним осіб. Список довгий, тож можна зробити собі філіжанку кави, вмоститися зручненько і…офігівати, бо інше слово тут важко підібрати. Почнемо з житлової нерухомості – 17 квартир на одну багатостраждальну сім’ю Гринкевичів. Зокрема, три квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; одна львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; одна львівська квартира у власності дочки Гринкевича Мар’яни Швед та дві квартири у власності Софії Морозюк – нареченої сина Ігоря Гринкевича). По нежитловій нерухомості все набагато скромніше – лише 7 одиниць. Проте, місце розташування одного об’єкта говорить саме за себе – центр столиці, вулиця Саксаганського. По земельним ділянкам все в порядку, їх налічується аж 18 штук. Автомобілів преміум-класу у сім’ї цілих 9, зброї – 12 одиниць. Є і частки в статутних капіталах аж на майже 15 млн грн. До речі, весь цей список з аналізом та роз’ясненнями, хто кому кум, брат чи сват, тобто, що кому належить, АРМА вже відправило ДБР. Так що чекаємо на арешт та конфіскацію. Маленьке уточнення – весь цей кошторис сімейного багатства Гринкевичів – це тільки активи, які виявили в Україні.

Також, за словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, агентство встановило наявність у підозрюваних банківських рахунків у понад восьми установах. За даними правоохоронців, службові особи та бенефіціари підконтрольних товариств й низки інших бізнес-субʼєктів, які мають відношення до Гринкевичів, діяли за попередньою змовою з посадовцями Міноборони. Під час воєнного стану вони укладали договори про поставку товарів для потреб ЗСУ зі 100% передоплатою, не маючи намірів щодо їх належного виконання. Таким чином, Ігор Гринкевич та його спільники підозрюються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Мова йде про понад мільярд гривень.

"60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувались на рахунки турецьких виробників одягу у Турецькій Республіці", - розповів заступник голови АРМА.

Не має статусу підозрюваного?

Але тут бааам - грім серед ясного неба! З’являється інформація про те, що львівський бізнесмен Ігор Гринкевич поки що не має статусу підозрюваного у справі про постачання одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі "Радіо Свобода". Також вона підкреслила, що це можуть оголосити найближчим часом, але потрібно зробити все по закону.

"Це не означає, що ми не почуємо про статус підозрюваного у найближчі дні. Написати в соцмережах набагато простіше, ніж юридично довести, що людина підозрюється у тому чи іншому злочині", – каже Сапьян.

Нові деталі справи

Але на цьому сюрпризи не закінчуються. У ЗМІ з'явилася інформація, що жодна з компаній Гринкевича не отримувала авансів від МО. Все, нібито, робилося за рахунок компаній Гринкевичів, які отримували гроші лише після постачання товару. Ба, більше, повідомляється, що компанія Гринкевича постачала якісні продукти за найкращими цінами та жодних підстав для розірвання контрактів немає. Так, так, компанії бізнесмена заключили договора не тільки на постачання речей для армії, а й ще мали забезпечувати харчування військових. Нагадаю, що ці компанії ніякого відношення ні до пошиття одягу, ні до харчової промисловості не мають. Раніше ці компанії займалися виключно будівельним бізнесом. То кому вірити? Чи там всі так пов'язані, що почали прикривати один одного? Сподіваюсь, що правоохоронці таки докопаються до суті і всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

На чому “погорів” Гринкевич?

Нагадаю, що львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження. Компанії Гринкевича є одними із найбільших постачальників Міноборони, розслідування щодо зловживань на закупівлях триває. За попередніми даними, сума збитків складає 1,2 млрд грн.

Награбував більше 1 мільярда гривень

Першим корупційну "справу Гринкевичів" виявив ведучий 1+1 Євген Плінський у своєму Телеграм-каналі ще 20 грудня, коли фактично оприлюднив деталі оборудки. Саме тоді виявилося, що три будівельні компанії цієї родини отримали від МО 1,5 млрд грн за постачання літнього одягу. Будівельні компанії і постачання одягу – рівень цинізму просто зашкалює. Плінський також опублікував фіктивні акти приймання товарів, які підписували в МО, за які Гринкевичі отримували гроші без постачання товарів.

Красиве життя сім'ї Гринкевича

Далі вся країна дізналася про те, скільки елітної нерухомості придбала родина постачальників за 2023 рік та куди ще вкладалися кошти. Родина, яка ховалася за вишиванками, насправді обкрадала армію. Нерухомості і прикрас накупили на понад мільярд. Після розголосу спливли фото з "золотим вагоном", у якому каталась донька Гринкевича, та розкішні авто сина. Під роздачу потрапила також наречена Гринкевича-молодшого художниця Соня Морозюк, у "Мазню" якої вкладалися шалені кошти. Дівчина божиться, що про шахрайство майбутнього чоловіка і його батька – нічого не знала.

Також читайте Справа сімʼї Гринкевичів: ДБР проводить розслідування за фактом постачань для військових одягу на мільярди гривень

"Я можу розповідати про нього багато, але не буду. Хто кохав, той сам знає, що говорити тут можна нескінченно. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось оборудок", – розповіла Морозюк.

Але як показує практика, а точніше розслідування АРМА, на Соню Морозюк записані дві квартири. Звичайно сучасне мистецтво – це дорога штука і дівчина продає свої картини не за гривні. Але, все одно, виникає запитання, чи дійсно ці квартири були куплені чесно заробленими коштами? Художниця запевняє, що так.

"Усе, що я купила, я купила за свої, причому плачу податки. Мої доходи за минулий рік – близько $100 тис. Вони складаються із тисяч трансакцій – сотні гривень, тисячі, від живих людей. Це неможливо підробити. Мене звинувачують у "відмиванні грошей". Яких грошей? Де ці мільярди, де ці банківські переводи, які мали б ходити через мої рахунки? У мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків, нічого. Ставити моє прізвище поряд із "виведеним мільярдом" – це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя", - запевняє Соня Морозюк.

Однак, виставку під назвою "Мазня" Соні Морозюк таки закрили. Днями в галереї повідомили, що виставковий проект авторки патріотичних муралів призупинено "у зв'язку зі значною кількістю суперечливих реакцій, що вийшли за межі мистецтвознавчої дискусії".

Грошей кури не клюють

До речі, пропозицію Гринкевич-молодший зробив коханій Соні у Венеції, куди виїхав звичайно як волонтер. А ще нещодавно син бізнесмена придбав в елітному селищі Козин під Києвом будинок площею у 289 кв.м за 25 млн грн (при ринковій вартості у 50,5 млн грн). Окрім будинку, в той же день, Роман нагріб чотири земельні ділянки в тому самому Козині. Журналіст Євген Плінський також з’ясував, що Роман Гринкевич "засвітився" в розслідуванні Михайла Ткача про "Втомлених війною відвідувачів столичного клубу Boho" на своїй новій автівці BMW вартістю близько 150 000$. Але не відстають і матір, і донька Гринкевича старшого, вони не соромилися хизуватися своїми лакшері-відпочинками на Мальдівах, куди літали по два рази на рік. Не було соромно поділитися і у яких бутіках шопляться світські левиці. І це під час війни в рідній країні. Лише гляньте на інстаграм донечки - ремінець і кофтинки тільки Діор. Ну, і в потягу без позолоти дівчинка не катається.

Варто згадати також про наукову діяльність Світлани Гринкевич, дружини “бізнесмена на крові”. Вона - викладачка у “Львівській політехніці” і не де-небудь, а на кафедрі економіки - Львівського торгівельно-економічного університету. Правда, була викладачкою. Дружина львівського підприємця Ігоря Гринкевича – Світлана – написала заяву на звільнення з університету "Львівська політехніка". Вже підписано наказ про звільнення Світлани Гринкевич з посади професора кафедри маркетингу та логістики.

Справа Гринкевичів тільки набирає обертів. Головне, щоб вона таки була доведена до кінця і всі винні були справедливо покарані. А не так як у нас зазвичай буває – покричали, покричали, а потім товсті томи справ просто припадають пилом у правоохоронців чи навіть у суді. А корупціонери чомусь не за ґратами, а за кордоном.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Статки сім’ї Гринкевичів шокували українців! Тим часом ДБР зробило гучну заяву!".

Раніше у Міборони повідомили про розірвання договорів з компаніями Ігоря Гринкевича після того, як стало відомо про його затримання за спробу дати хабар співробітникові ДБР.

Наразі в Міноборони залишився один контракт з компаніями Гринкевича, його ретельно перевірять.

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