Возможна война РФ с НАТО: военный эксперт описал сценарии

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что жуткий сценарий, описанный в издании Bild, о войне между НАТО и РФ в 2024-2025 годах не состоится, однако Россия продолжит "гибридную войну".

Об этом он рассказал для азербайджанского издания Minval.az.

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По его мнению, у России нет достаточно ресурсов для нападения на страны НАТО.

"На сегодняшний день в Украине находятся 462 тыс личного состава, укомплектованы чуть более 2800 танков, 6800 ББМ, 4600 ствольной артиллерии и более 1000 РСЗО. На первый взгляд, это колоссальный потенциал, но только на первый. На самом деле это ужасный некомплект войск" написал он.

Коваленко отметил, что за два года полномасштабной войны в Украине российская армия потеряла десятки тысяч единиц техники, а ее ВПК сейчас тяжело справляется с компенсацией суточных, недельных и месячных потерь, не имея возможности полностью штатно укомплектовать находящиеся в зоне БД подразделения.

Какие возможны сценарии российской агрессии

По предположениям эксперта, Россия продолжит наступление в Украине в течение всего 2024 года. Летом боевые действия войдут в состояние оперативной паузы, но активизируются осенью. Но, возвращаясь к вопросу эффективности таких наступлений, поразительного отличия к лучшему они не будут иметь и, скорее всего, как раз наоборот.

Также полностью реалистичными рассматриваются гибридные опасности для государств Балтии и Польши. Однако, по его мнению,об открытой форме вторжения речь не идет. Он уверен, что в 2025 году российская армия будет еще более истощена, чем в 2023 и 2024 годах.

"Украина сейчас ведет войну на истощение оккупационных войск и это не позволяет российскому ВПК пропорционально обеспечивать войска, не говоря уже о формировании новых полностью укомплектованных подразделений. А открытая война против НАТО для России образца 2025 года вообще стала бы самоубийством", — считает он.

Еще один сценарий, который россияне хотели бы осуществить и сделали это, если бы не Вооруженные силы Украины.

Он напомнил, что согласно сценарию по вторжению НАТО, после "захвата" Украины в предельно сжатые сроки, от 72 часов до 3-х недель, Путин должен был совершиться марш-бросок российских войск из Гродно и Лиды в направлении Алитуса и Марьямполи из выходом через Вилкавишкис на Калининградскую область. Российскому командованию отводили на операцию по прокладке сухопутного коридора 48 часов.

"Москва не верила в то, что НАТО применит 5-ю статью коллективной безопасности и начнет воевать за Литву раньше 48 часов. Тогда как россияне будут тянуть время, объясняя с трибуны ООН и всевозможных площадок, что это не вторжение, а необходимость создания гуманитарного сухопутного коридора в Калининградскую область. Но в Украине у россиян все пошло не по "плану" и вместо 3 суток или 3 недель они погрязли в упорных боях уже как второй год", — написал Коваленко.

Напомним, американские аналитики оценили реальность нападения России на НАТО, о чем говорится в статье немецкого издания.

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