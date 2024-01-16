В Карпатах пятые сутки ищут француза: исчез на маршруте к Говерле

В последний раз мужчина выходил на связь 3 января.

В Карпатах уже пятые сутки ищут гражданина Франции. Он, вероятно, потерялся на маршруте к горе Говерла. Мужчина последний раз выходил на связь 3 января.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В поисках француза привлечены несколько групп спасателей, а также техника. Отмечается, что специалисты уже обследовали маршрут на Говерлу через горы Малая Козьмеска и Большая Козьмеска. Также туриста искали в урочище Бабья Ямна.

15 января девять спасателей продолжили проводить поисковые работы в пределах урочища Бабья Яма, а также в направлениях от урочища Заросляк до озера Неистовое и в сторону водопада Говерлянский Гук.

Чтобы обследовать маршрут Лазещина – Кукул, горная долина Туркулская, горные спасатели привлекли коллег из Закарпатья.

К слову, 10 января в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в Прикарпатье позвонила жительница Львова, которая известила, что гражданин Франции выходил на связь еще 3 января, когда намеревался подниматься в горы. Спасатели тогда провели мониторинг регистрации по горным маршрутам и обнаружили, что такой мужчина там не регистрировался. Впрочем, два дня спустя информацию об исчезновении француза спасателям передало посольство Франции в Украине. Сообщалось, что с 3 по 6 января мужчина планировал совершить восхождение от поселка Ворохта, урочища Завоеля в Говерлу, а затем путешествовать по горам в Рахов на Закарпатье.

Напомним, в Карпатах в ночь на 25 декабря заблудился турист из Хмельницкой области. Мужчину спасали удивительные.