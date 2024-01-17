Россия ударила по Украине дронами: сколько беспилотников сбила ПВО

В ночь на среду, 17 января, армия Российской Федерации атаковала 20 ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Кроме того, враг нанес удары из района двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Силы ПВО уничтожили 19 дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Россияне запустили БлПЛА из района российского Приморско-Ахтарска. Ракеты С-300 враг выпустил с территории Белгогородской обл.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 Shahed. Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 16 января российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Россияне нанесли удары по центру города – именно туда, где нет ни одной военной инфраструктуры, а наоборот – находится жилая застройка.

Ночью против 17 января РФ атаковала дронами Одессу. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие. В результате ударов есть повреждения в жилищной инфраструктуре города.

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