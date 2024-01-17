Путин создает предпосылки для агрессии против стран Балтии – ISW

Российский диктатор Путин активизировал усилия руководства страны для создания информационных условий для предстоящей эскалации против балтийских стран.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики считают, что российский диктатор таким образом пытается ослабить НАТО.

Путин заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают (этнических) россиян" из своих стран и что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность РФ".

В отчете ISW не указывается, что российская атака против стран Балтии неизбежна или вероятно, но таким образом диктатор может создавать условия для будущих агрессивных действий в отношении соседних стран, против которых будут применяться агрессивные действия под видом "защиты соотечественников".

Напомним, ранее сообщалось, что Управление по делам гражданства и миграции Латвии подсчитало, что 1167 россиян не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Эстонии задержан российский шпион, полиция рассказала подробности.

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