Из Латвии выгонят более тысячи россиян: что произошло

Управление по делам гражданства и миграции Латвии подсчитало, что 1167 россиян не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране.

Об этом пишет LETA.

Сначала россияне должны были сдать тест на знание национального языка и до 31 декабря 2023 подать заявление о выдаче разрешения на двухлетнее пребывание в Латвии.

Все, кто этого не сделал, вынуждены будут объяснить, почему они не покидают страну. В феврале эти объяснения будут рассмотрены.

Отмечается, что 46 носителей традиций русского мира решили действовать превентивно и уехали сами. Остальных теперь могут выселить принудительно. Процесс выдворения россиян из страны будет сложным, но необходимым, считают в Латвии. На то, что граждане страны-террористки будут добровольно соблюдать законы Латвии, они не надеются.

Напомним, 4 января сотрудники Службы безопасности Латвии арестовали гражданина России, который следил за военными объектами и передавал информацию ФСБ. Задержание произошло еще 20 декабря прошлого года, но огласку инцидент приобрел только сейчас.

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