В Латвии задержан российский шпион

Задержание произошло еще 20 декабря прошлого года.

Сотрудники Службы безопасности Латвии арестовали гражданина России, который следил за военными объектами и передавал информацию ФСБ.

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Задержание произошло еще 20 декабря прошлого года, но огласку инцидент приобрел только сейчас, информирует Delfi.

В сообщении местной службы безопасности указывается, что российский гражданин был задержан 20 декабря в рамках статьи 85 Уголовного кодекса – незаконный сбор и передача секретной и другой информации иностранной разведке.

Кроме того, задержанный оказывал российским спецслужбам и другие виды поддержки российским спецслужбам.

"Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что гражданин РФ собирал и передал российской спецслужбе информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии", – говорится в заявлении.

Мужчина был отправлен под арест, его дела расследуют соответствующие службы.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия депортирует из страны более 1200 граждан России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Латвия передала ВСУ конфискованных автомобилей более чем на 900 тысяч евро.

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