У Латвії затримали російського шпигуна

Затримання сталось ще 20 грудня минулого року.

Співробітники Служби безпеки Латвії заарештували громадянина Росії, який стежив за військовими обʼєктами та передавав інформацію ФСБ.

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Затримання сталось ще 20 грудня минулого року, але розголосу інцидент набув тільки зараз, інформує Delfi.

У повідомленні місцевої Служби безпеки вказується, що російський громадянин був затриманий 20 грудня в рамках статті 85 Кримінального кодексу – незаконний збір та передача секретної та іншої інформації іноземній розвідці.

Крім того, затриманий надавав російським спецслужбам і інші види підтримки російським спецслужбам.

"Інформація, отримана під час розслідування, свідчить про те, що громадянин РФ збирав і передав російській спецслужбі інформацію про критичну інфраструктуру і військові об'єкти в Латвії", – сказано у заяві.

Чоловік був відправлений під арешт, його справ розслідують відповідні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія депортує з країни понад 1200 громадян Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Латвія передала ЗСУ конфіскованих автомобілів на понад 900 тисяч євро.

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