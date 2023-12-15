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Прем'єрка Латвії поширила жарт про Орбана: "Могла б вбити поглядом"

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Прем'єрка Латвії поширила жарт про Орбана: "Могла б вбити поглядом"

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. / Фото: Associated Press

Евіка Сіліня поширила фото із засідання Євроради.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня оприлюднила світлину зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу та пожартувала, як могла б його "вбити поглядом".

Про це Сіліня написала у своєму акаунті в соцмережі X.

Вона поширила допис науковиці Уни Бергман, яка підписала фото зустрічі Сіліні й Орбана так: "Якби поглядом можна було вбити, або зустріч прем'єр-міністрів Латвії та Угорщини в Брюсселі". Олія на полотні, 2023".

Очевидно, латвійській прем'єрці допис Бергман сподобався. Тому вона не лише його поширила, а й жартома прокоментувала. 

"Сьогоднішнє гаряче фото з засідання Євроради. Ти "притягуєш погляди", - підписала допис Сіліня.

Як повідомлялося, Віктор Орбан пішов геть під час голосування лідерів ЄС щодо України. ЗМІ пишуть, що сталося це на пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца. Стратегія Шольца та рішення Орбана викликали подив у Брюсселі та за його межами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Орбан ВИЙШОВ! У кулуарах говорять, чия це була ідея!

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Дата публікації
Перегляди
1684
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