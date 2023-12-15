"Бавовна" у Мелітополі: стало відомо, по чому відпрацювали партизани

Ворог не може заховатися від ударів ЗСУ й партизанів, особливо – на нашій землі.

У п'ятницю, 15 грудня, у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг. Він допомагав Росії забезпечувати свої війська.

Про це повідомляє ЦНС.

Вибух у Мелітополі

Деталі

Як зазначається, вибух стався о 8-ій ранку безпосередньо під носом російських ФСБшників. Було пошкоджено залізницю й теплотяг з вагонами. Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість.

"Окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії поки росіяни без успіху шукають партизан. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії", – повідомили у підпіллі.

Відомо, що транспорт щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси й паливо.У зворотному шляху цей поїзд вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Проте завдяки успішним діям нашого потужного підпілля він назавжди завершив свій рух.

Нагадаємо, гучно у Мелітополі було й 14 грудня.

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