Новорічні іграшки своїми руками: створюємо Кролика — символ 2023 року

Святкування Нового 2023 року для українців буде зовсім не схожим на минулі роки. Але створити казкову атмосферу вдома можна, якщо зробити з дітьми новорічні іграшки своїми руками. Потім прикрасьте ними ялинку та кімнати, щоб символ Нового року, Кролик, подарував щастя і талан ваші родині. ТСН.ua підготував для вас кілька варіантів новорічних іграшок.
Якщо ви хочете чимось зайняти малечу, подарувати дітям відчуття свята та радості, найкраще — зробити з ними новорічні іграшки на ялинку. Символом Нового 2023 року стане Чорний Водяний Кролик, тому обов'язково спробуйте створити його, щоб "задобрити" тварину.
Як зробити новорічну іграшку у вигляді символа Нового року — Кролика
Щоб зробити просту новорічну іграшку на ялинку у вигляді кролика вам знадобляться:
- пінопластова куля діаметром 5 см (можна і більшу);
- атласну стрічку білого кольору шириною 0,6 мм;
- фоаміран: золотистого кольору, білий, червоний, чорний глітерний;
- помпони діаметром 1 см;
- очка для іграшок (продаються у магазинах для рукоділля).
Також потрібно мати під рукою клеєвий пістолет.
Процес виготовлення дуже простий і з ним впорається навіть маленька дитина під наглядом дорослого:
- Атласну стрічку приклеїти до пінопластової кулі за допомогою клеєвого пістолета. Поступово обмотати всю кулю, де-не-де приклеюючи стрічку до поверхні.
- З золотистого фоамірану вирізати вушка (довжина 5,5 см, ширина в найтовщому місці — 3 см), а з білого вушка трішки меншого розміру (довжина 4 см та ширина 2 см) — це буде серединка. Приклеїти білу частину до золотистої прямо посередині.
- Потім вушко зігнути пополам, знизу заклеїти дві половинки клеєвим пістолетом.
- Приклеїти вушка зверху кульки по двох боках.
- Вирізати з золотистого фоамірану чубкик та приклеїти між вушками прямо посередині.
- З чорного глітерного фоамірану вирізати круглий носик, а з червоного ротик у формі краплини. Приклеїти посеред майбутнього личка.
- Взяти два помпона жовтого кольору. Це будуть "щічки". Їх потрібно приклеїти з обох боків від носика.
- Приклеїти два очка. Кольори можуть бути на ваш розсуд, але краще виглядатимуть очка синього відтінка.
- Далі вирізати з золотистого фоамірану дві лапки. А з білого середину лапки та три білі кружочка однакового розміру.
- Середину лапки та кружочки приклеїти до золотистої лапки — де білі кружочки пальчики.
- Лапки приклеїти до кулі знизу з обох боків так, щоб вони "дивилися" в сторони.
- З золотистого фоамірану також вирізати брівки та приклеїти їх над очима.
- Не забудьте про хвостик — його краще зробити з жовтого помпону, приклеївши до задньої частини кулі за допомогою пістолета.
Щоб кульку можна було повісити на новорічну ялинку, не забудьте вирізати з золотистого фоамірану невелику смужку, приклеїти до одного її краю білу атласну стрічку з обох боків, та завернути в цилінд. Потім циліндр приклейте до верхівки кулі. Через хвилинку можна сміливо прикрашати іграшкою ялинку.
Новорічна іграшка з паперу (оригамі Кролик)
Для виготовлення такої новорічної іграшки своїми руками вам потрібен всього лише один лист паперу для оригамі (14*14 см). Такі можна придбати в будь-якому магазині для творчості. Колір можна вибирати за своїм бажанням.
Процес виготовлення нескладний, але краще повторювати всі дії за відео. З виготовленням такої новорічної іграшки може впоратися дитина 10-13 років. Меншим дітям знадобиться допомога дорослих.
Символ Нового 2023 року з фетра: новорічні іграшки своїми руками
Для того, щоб зробити новорічні іграшки з фетра у вигляді символу Нового 2023 року, вам знадобляться:
- фетр в білому, світло-рожевому та рожевому кольорі;
- білі нитки з голкою;
- тонка атласна стрічка білого кольору (товщина до 0,3 см);
- наповнювач (можна взяти вату);
- чорні ґудзики або очки (діаметр 6 мм).
Додатково візьміть ножниці, чорну контурну фарбу для тканини (можна придбати в магазині для творчості) та клеєвий пістолет.
Що потрібно робити:
- Виріжте всі деталі майбутньої новорічної іграшки зі схеми. Відрізати 25 см тонкої атласної стрічки.
- Щоб полегшити процес шиття, всі дрібні деталі приклеюються за допомогою клеєвого пістолета.
- Спочатку до однієї половинки майбутнього "личка" кролика приклеюється атласна стрічка, складена вдвоє.
- Носик (з рожевого фетра) та зубки (з білого більш цупкого фетра) приклеюються до світло-рожевих "щічок". Потім їх разом приклеїти до другої половини "личка".
- Серединки вушок (з рожевого фетра) також краще приклеїти до вушок (з білого фетра). Так ви збережете свій час, а майбутня новорічна іграшка вийде акуратнішою на вигляд.
- Вушка можна також приклеїти до внутрішньої частини "личка", трішки нижче за атласну стрічку.
- Коли всі дрібні деталі зафіксовані, прикладіть верхню частину "личка" та починайте зшивати її разом з нижньою обгортковим швом. Починати потрібно з лівого вушка проти годинникової стрілки.
- Коли ви вже зшили дві половинки майде до кінця, можна починати наповнювати їх наповнювачем (ватою). І зшийте іграшку до кінця.
Залишається лише приклеїти за допомогою пістолета очки. А потім контурною фарбою для тканини намалювати вуса.