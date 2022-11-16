Новорічні іграшки своїми руками: створюємо Кролика — символ 2023 року

Святкування Нового 2023 року для українців буде зовсім не схожим на минулі роки. Але створити казкову атмосферу вдома можна, якщо зробити з дітьми новорічні іграшки своїми руками. Потім прикрасьте ними ялинку та кімнати, щоб символ Нового року, Кролик, подарував щастя і талан ваші родині. ТСН.ua підготував для вас кілька варіантів новорічних іграшок.

Якщо ви хочете чимось зайняти малечу, подарувати дітям відчуття свята та радості, найкраще — зробити з ними новорічні іграшки на ялинку. Символом Нового 2023 року стане Чорний Водяний Кролик, тому обов'язково спробуйте створити його, щоб "задобрити" тварину.

Як зробити новорічну іграшку у вигляді символа Нового року — Кролика

Щоб зробити просту новорічну іграшку на ялинку у вигляді кролика вам знадобляться:

пінопластова куля діаметром 5 см (можна і більшу);

атласну стрічку білого кольору шириною 0,6 мм;

фоаміран: золотистого кольору, білий, червоний, чорний глітерний;

помпони діаметром 1 см;

очка для іграшок (продаються у магазинах для рукоділля).

Також потрібно мати під рукою клеєвий пістолет.

Новорічна іграшка з фоамірану своїми руками — символ Нового 2023 року / Фото: YouTube

Процес виготовлення дуже простий і з ним впорається навіть маленька дитина під наглядом дорослого:

Атласну стрічку приклеїти до пінопластової кулі за допомогою клеєвого пістолета. Поступово обмотати всю кулю, де-не-де приклеюючи стрічку до поверхні. З золотистого фоамірану вирізати вушка (довжина 5,5 см, ширина в найтовщому місці — 3 см), а з білого вушка трішки меншого розміру (довжина 4 см та ширина 2 см) — це буде серединка. Приклеїти білу частину до золотистої прямо посередині. Потім вушко зігнути пополам, знизу заклеїти дві половинки клеєвим пістолетом. Приклеїти вушка зверху кульки по двох боках. Вирізати з золотистого фоамірану чубкик та приклеїти між вушками прямо посередині. З чорного глітерного фоамірану вирізати круглий носик, а з червоного ротик у формі краплини. Приклеїти посеред майбутнього личка. Взяти два помпона жовтого кольору. Це будуть "щічки". Їх потрібно приклеїти з обох боків від носика. Приклеїти два очка. Кольори можуть бути на ваш розсуд, але краще виглядатимуть очка синього відтінка. Далі вирізати з золотистого фоамірану дві лапки. А з білого середину лапки та три білі кружочка однакового розміру. Середину лапки та кружочки приклеїти до золотистої лапки — де білі кружочки пальчики. Лапки приклеїти до кулі знизу з обох боків так, щоб вони "дивилися" в сторони. З золотистого фоамірану також вирізати брівки та приклеїти їх над очима. Не забудьте про хвостик — його краще зробити з жовтого помпону, приклеївши до задньої частини кулі за допомогою пістолета.

Щоб кульку можна було повісити на новорічну ялинку, не забудьте вирізати з золотистого фоамірану невелику смужку, приклеїти до одного її краю білу атласну стрічку з обох боків, та завернути в цилінд. Потім циліндр приклейте до верхівки кулі. Через хвилинку можна сміливо прикрашати іграшкою ялинку.

Новорічна іграшка з паперу (оригамі Кролик)

Для виготовлення такої новорічної іграшки своїми руками вам потрібен всього лише один лист паперу для оригамі (14*14 см). Такі можна придбати в будь-якому магазині для творчості. Колір можна вибирати за своїм бажанням.

Процес виготовлення нескладний, але краще повторювати всі дії за відео. З виготовленням такої новорічної іграшки може впоратися дитина 10-13 років. Меншим дітям знадобиться допомога дорослих.

Символ Нового 2023 року з фетра: новорічні іграшки своїми руками

Новорічні іграшки з фетра своїми руками / Фото: YouTube

Для того, щоб зробити новорічні іграшки з фетра у вигляді символу Нового 2023 року, вам знадобляться:

фетр в білому, світло-рожевому та рожевому кольорі;

білі нитки з голкою;

тонка атласна стрічка білого кольору (товщина до 0,3 см);

наповнювач (можна взяти вату);

чорні ґудзики або очки (діаметр 6 мм).

Додатково візьміть ножниці, чорну контурну фарбу для тканини (можна придбати в магазині для творчості) та клеєвий пістолет.

Новорічна іграшка своїми руками: схема (розміри в см, формат схеми в А5) / Фото: YouTube

Що потрібно робити:

Виріжте всі деталі майбутньої новорічної іграшки зі схеми. Відрізати 25 см тонкої атласної стрічки. Щоб полегшити процес шиття, всі дрібні деталі приклеюються за допомогою клеєвого пістолета. Спочатку до однієї половинки майбутнього "личка" кролика приклеюється атласна стрічка, складена вдвоє. Носик (з рожевого фетра) та зубки (з білого більш цупкого фетра) приклеюються до світло-рожевих "щічок". Потім їх разом приклеїти до другої половини "личка". Серединки вушок (з рожевого фетра) також краще приклеїти до вушок (з білого фетра). Так ви збережете свій час, а майбутня новорічна іграшка вийде акуратнішою на вигляд. Вушка можна також приклеїти до внутрішньої частини "личка", трішки нижче за атласну стрічку. Коли всі дрібні деталі зафіксовані, прикладіть верхню частину "личка" та починайте зшивати її разом з нижньою обгортковим швом. Починати потрібно з лівого вушка проти годинникової стрілки. Коли ви вже зшили дві половинки майде до кінця, можна починати наповнювати їх наповнювачем (ватою). І зшийте іграшку до кінця.

Залишається лише приклеїти за допомогою пістолета очки. А потім контурною фарбою для тканини намалювати вуса.