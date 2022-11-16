Новогодние игрушки своими руками: создаем Кролика — символ 2023 года

Празднование Нового 2023 для украинцев будет совсем не похожим на прошлые годы. Но создать сказочную атмосферу дома можно, если сделать с детьми новогодние игрушки своими руками. Затем украсьте ими елку и комнаты, чтобы символ Нового года, Кролик, подарил счастье и успех вашей семье. ТСН.ua подготовил вам несколько вариантов новогодних игрушек.

Если вы хотите чем-то занять малышей, подарить детям ощущение праздника и радости, лучше всего – сделать с ними новогодние игрушки на елку. Символом Нового 2023 года станет Черный Водяной Кролик, поэтому обязательно попробуйте создать его, чтобы "задобрить" животное.

Как сделать новогоднюю игрушку в виде символа Нового года — Кролика

Чтобы сделать простую новогоднюю игрушку на елку в виде кролика вам понадобятся:

пенопластовый шар диаметром 5 см (можно и больше);

атласная лента белого цвета шириной 0,6 мм;

фоамиран: золотистого цвета, белый, красный, черный глитерный;

помпоны диаметром 1 см;

глазки для игрушек (продаются в магазинах для рукоделия).

Также нужно иметь под рукой клеевой пистолет.

Новогодняя игрушка из фоамирана своими руками — символ Нового 2023 года / Фото: YouTube

Процесс изготовления очень прост и с ним справится даже маленький ребенок под наблюдением взрослого.

Атласную ленту приклеить к пенопластовому шару с помощью клеевого пистолета. Постепенно обмотать весь шар, кое-где приклеивая ленту к поверхности. Из золотистого фоамирана вырезать ушки (длина 5,5 см, ширина в самом толстом месте – 3 см), а из белого ушки немного меньшего размера (длина 4 см и ширина 2 см) – это будет серединка. Приклеить белую часть к золотистой прямо посередине. Затем каждое ушко согнуть пополам, снизу заклеить две половинки клеевым пистолетом. Приклеить ушки сверху шарика по обе стороны. Вырезать из золотистого фоамирана челку и приклеить между ушками прямо посередине. Из черного глитерного фоамирана вырезать круглый носик, а из красного ротик в форме капли. Приклеить посреди будущего личика. Взять два помпона желтого цвета. Это будут "щечки". Их нужно приклеить с обеих сторон от носика. Приклеить два глазика. Цвета могут быть по вашему усмотрению, но лучше будут смотреться глазки синего оттенка. Далее вырезать из золотистого фоамирана две лапки. А из белого середину лапки и три белых кружочка одинакового размера. Середину лапки и кружочки приклеить к золотистой лапке — где белые кружочки пальчики. Лапки приклеить к шару снизу по бокам так, чтобы они "смотрели" в стороны. Из золотистого фоамирана вырезать бровки и приклеить их над глазами. Не забудьте про хвостик – его лучше сделать из желтого помпона, приклеив к задней части шарика с помощью пистолета.

Чтобы шарик можно было повесить на новогоднюю елку, не забудьте вырезать из золотистого фоамирана небольшую полоску, приклеить к ее краю белую атласную ленту с обеих сторон, и завернуть в цилиндр. Затем цилиндр приклейте к верхушке шара. Через минутку можно смело украшать елку игрушкой.

Новогодняя игрушка из бумаги (оригами Кролик)

Для изготовления такой новогодней игрушки своими руками вам нужен всего один лист бумаги для оригами (14*14 см). Такие можно купить в любом магазине для творчества. Цвет можно выбирать по своему желанию.

Процесс изготовления несложный, но лучше повторять все действия по видео. С изготовлением такой новогодней игрушки может справиться ребенок 10-13 лет. Меньшим детям понадобится помощь взрослых.

Символ Нового 2023 из фетра: новогодние игрушки своими руками

Новогодние игрушки из фетра своими руками / Фото: YouTube

Для того чтобы сделать новогодние игрушки из фетра в виде символа Нового 2023 года, вам понадобятся:

фетр в белом, светло-розовом и розовом цвете;

белые нити с иглой;

тонкая атласная лента белого цвета (толщина 0,3 см);

наполнитель (можно взять вату);

черные пуговицы или глазки (диаметр 6 мм).

Дополнительно возьмите ножницы, черную контурную краску для ткани (можно приобрести в магазине для творчества) и клеевой пистолет.

Новогодняя игрушка своими руками: схема (размеры в см, формат схемы в А5) / Фото: YouTube

Что нужно делать:

Вырежьте все детали будущей новогодней игрушки из схемы. Отрезать 25 см тонкой атласной ленты. Чтобы облегчить процесс шитья, все мелкие детали приклеиваются с помощью клеевого пистолета. Сначала к одной половинке будущего "личика" кролика приклеивается атласная лента, сложенная вдвое. Носик (из розового фетра) и зубки (из белого более плотного фетра) приклеиваются к светло-розовым "щечкам". Затем их вместе приклеить ко второй половине "личика". Серединки ушек (из розового фетра) также лучше приклеить к ушкам (из белого фетра). Так вы сохраните свое время, а будущая новогодняя игрушка получится аккуратнее на вид. Ушки можно также приклеить к внутренней части "личика", чуть ниже атласной ленты. Когда все мелкие детали зафиксированы, приложите верхнюю часть "личика" и начинайте сшивать ее вместе с нижней оберточным швом. Начинать нужно с левого ушка против часовой стрелки. Когда вы уже сшили две половинки до конца, можно начинать наполнять их наполнителем (ватой). Потом сшейте игрушку до конца.

Остается только приклеить с помощью пистолета глазки. Затем контурной краской для ткани нарисовать усы.