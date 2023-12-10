Вісім автобусів з агітаторами: у Мелітополі почалась підготовка до "виборів" президента РФ

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники розпочали підготовку до незаконних виборів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти готуються вчергове вислужитися перед Путіним - розпочали підготовку до незаконних виборів", - написав він.

За його даними, до Мелітополя завезли вісім автобусів виконавців, розселили у віджатих приміщеннях.

"Проводять збори в приміщенні райдержадміністрації - глушать зв’язок, щоб злочинні секрети ніхто не міг підслухати. За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і "руській мір", - написав він.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін підтвердив своє висування на новий президентський термін на "виборах" 2024 року. вони Голосування триватиме три дні: 15, 16 та 17 березня.

Росія вперше запровадила багатоденне голосування у 2020 році, нібито для захисту виборців від коронавірусу. Такий підхід був запроваджений під час п’ятиденного референдуму щодо конституційних змін, які дозволило Путіну залишатися при владі ще на два шестирічні терміни – тобто до 2036 року.

За даними російських журналістів, Кремль поставив перед чиновниками завдання забезпечити Путіну понад 80% голосів під час голосування.

Речник Кремля Дмитро Пєсков поінформував, що слова Путіна про намір балотуватися на новий термін, "не були домашньою заготовкою".

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські "вибори" на тимчасово окупованих українських територіях, а на осіб, причетних до їх організації та проведення, накласти санкції.

Читайте також: