Путін оголосив, що знову йде у президенти

Таку заяву очільник Кремля зробив після нагородження російських окупантів.
Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що знову планує балотуватися на президентських "виборах" в РФ 2024 року.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди 8 грудня.
"Путін у Кремлі повідомив герою "ДНР" Артема Жозі про плани висуватися на новий президентський термін", – йдеться в заяві одного з медіа.
Свою заяву Путін зробив після нагородження медалями "героїв Росії" у Георгіївській залі Кремля.
Пропагандисти стверджують, що стати кандидатом на пост президента Путіна начебто попросив російський бойовик Жога.
До слова, Центрвиборчком РФ вирішив, що президентські "вибори" триватимуть кілька днів – у період від 15 до 17 березня 2024 року.
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