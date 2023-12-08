Путін оголосив, що знову йде у президенти

Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що знову планує балотуватися на президентських "виборах" в РФ 2024 року.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди 8 грудня.

"Путін у Кремлі повідомив герою "ДНР" Артема Жозі про плани висуватися на новий президентський термін", – йдеться в заяві одного з медіа.

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Свою заяву Путін зробив після нагородження медалями "героїв Росії" у Георгіївській залі Кремля.

Пропагандисти стверджують, що стати кандидатом на пост президента Путіна начебто попросив російський бойовик Жога.

До слова, Центрвиборчком РФ вирішив, що президентські "вибори" триватимуть кілька днів – у період від 15 до 17 березня 2024 року.

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