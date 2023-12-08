Путін поставив перед окупантами чергове цинічне завдання: деталі

Насамперед російському диктатору потрібно це до виборів.
Російський диктатор Володимир Путін поставив окупантам завдання захопити Луганську та Донецьку області України в адміністративних кордонах.
Про це в інтерв’ю “Обозревателю” розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
“Путін поставив завдання – захопити Луганську та Донецьку області України в адміністративних кордонах. Насамперед йому потрібно це до виборів. Він ставив термін 4 листопада, тепер терміни перенесли до кінця року. Зрозуміло, що ми зриваємо його плани з 2014 року, але щоб і далі це робити, необхідні ресурси”, - наголосив Ігор Романенко.
Водночас головне завдання для українських військових - це побудова інженерних споруд, мінування на напрямках дій противника, загалом побудова системи оборони на найбільш небезпечних ділянках.
Нагадаємо, що Шойгу бачить себе на російському троні і стає небезпечним для Путіна.
Читайте провідні новини дня:
- Якщо США не підтримають Україну, то Путін і Сі матимуть подарунок на Різдво - Кемерон
- "Москва-ріка все заливатиме кров'ю": Подоляк про ліквідацію Киви
- Мобілізація в Україні: які 10 категорій українців не відправлять на передову