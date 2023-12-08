Путин поставил перед оккупантами очередную циничную задачу: детали

Прежде всего российскому диктатору нужно это до выборов.

Российский диктатор Владимир Путин поставил оккупантам задачу захватить Луганскую и Донецкую области Украины в административных границах.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

“Путин поставил задачу – захватить Луганскую и Донецкую области Украины в административных границах. В первую очередь, ему нужно это до выборов. Он ставил срок 4 ноября, теперь сроки перенесли до конца года. Понятно, что мы срываем его планы с 2014 года, но чтобы и дальше это делать необходимые ресурсы”, — подчеркнул Игорь Романенко.

В то же время главная задача для украинских военных — это построение инженерных сооружений, минирование на направлениях действий противника, в целом построение системы обороны на наиболее опасных участках.

Напомним, что Шойгу видит себя на российском троне и становится опасным для Путина.

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