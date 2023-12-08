У пустелі вчені виявили новий вид отруйних скорпіонів

Вони не несуть загрози для людей.

У каліфорнійській пустелі вченим вдалося виявити абсолютно новий отруйний вид скорпіонів.

Про це пише Daily Mail.

Дивовижну істоту розміром близько 5,3 сантиметра було вперше сфотографовано серед промислового сміття. Новий вид було названо "скорпіон басейну Тулар" на честь місця, де його виявили.

Зі слів дослідника Пракіта Джайна, ця знахідка виявилася надзвичайно особливою.

Учені зібрали зразки та вивчили їх, вони виявили, що тутешні скорпіони є одним із кількох споріднених скорпіонів, яким вдалося пристосуватися до специфічних і напіввологих регіонів каліфорнійської пустелі.

Забарвлення цього нового виду скорпіонів було вельми різноманітним: від світло-жовтого та коричневого до темнішого помаранчевого та коричневого. Учені також помітили, що представники цього виду мають потужні зубчасті клешні, форма яких різниться залежно від їхньої статі.

Відомо, що цей новий вид отруйний, проте вчені припускають, що вони не несуть загрози для людей.

Нагадаємо, міжнародна група дослідників, які працювали на борту судна Інституту океану Шмідта, виявила нову екосистему під дном Тихого океану на глибині близько 2,5 км. Як виявилося, морські істоти у темряві глибин беруть енергію не від Сонця, а від довколишніх мінералів.

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