Люди почнуть масово поїдати комах: чому і коли це станеться

Комахи становлять частину традиційного раціону близько 2 мільярдів людей у всьому світі.

Вчені попереджають, що людству варто розглянути альтернативні джерела їжі, тому що вже до середини століття населення Землі сягне 9 мільярдів осіб.

Про це пише видання IFLScience.

Дослідження показують, що комахи становлять частину традиційного раціону близько 2 мільярдів людей у всьому світі. Одними з найбільш популярних комах серед людей є цвіркуни. Наразі люди в усьому світі використовують як харчі два типи цвіркунів: домашній цвіркун і смугастий, або прикрашений цвіркун.

Учені також виявили, що їстівні частини цвіркунів становлять 80%, тоді як у курей, свиней і рогатої худоби їстівні частини становлять 55, 55 і 40% відповідно. Статистика також свідчить про те, що розведення цвіркунів потребує приблизно втричі менше води, ніж розведення м'ясної худоби. А площа землі, необхідна на кілограм білка комах, на 50-90% менша за площу, необхідну для вирощування домашньої худоби.

Водночас мислення багатьох людей все ще заперечує, що комахи можуть бути чудовим джерелом їжі.

Раніше вчені попередили, що викиди парникових газів досягли історичного максимуму, погрожуючи підштовхнути світ до безпрецедентного рівня глобального потепління. Більше про це читайте у новині.

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