Схудлий на 30 кіло Віктор Бронюк розсекретив свою вагу

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк, якому вдалося схуднути на 30 кілограмів, розсекретив свою вагу.

Музикант поділився, що в нього не було цілі мати гарну фігуру. Худнути артист почав задля того, аби комфортніше почуватися. До слова, раніше вага артиста становила майже 120 кілограмів. За словами Бронюка, йому було тяжко виступати на сцені, гратися з дітьми, навіть зав'язування шнурків викликало дискомфорт.

Віктор Бронюк / Фото: скриншот з відео

"У мене не стоїть задача мати ідеальну вагу. Так комфортніше. Я майже на 30 кг схуд. Три відра води", - розповів співак в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нині вага Віктора Бронюка становить 86,4 кілограмів при зрості в 176 сантиметрів. Артист говорить, що схуднути йому допомогло правильне харчування. Окрім того, виконавець вже понад 10 років не вживає алкоголь, а спиртні напої, своєю чергою, сприяють набору ваги.

Віктор Бронюк / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Віктор Бронюк зізнався, скільки коштів йому потрібно для комфортного життя на місяць. Також музикант розсекретив гонорари гурту "ТІК". За словами співака, дохід через повномасштабну війну в Україні суттєво зменшився.

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