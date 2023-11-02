Похудевший на 30 кило Виктор Бронюк рассекретил свой вес

Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк, у которого получилось похудеть на 30 килограммов, рассекретил свой вес.

Музыкант поделился, что у него не было цели иметь красивую фигуру. Худеть артист начал для того, чтобы комфортнее чувствовать себя. К слову, ранее вес артиста составил почти 120 килограммов. По словам Бронюка, ему было тяжело выступать на сцене, играть с детьми, даже завязывание шнурков вызвало дискомфорт.

Виктор Бронюк / Фото: скриншот с видео

"У меня не стоит задача иметь идеальный вес. Так комфортнее. Я почти на 30 кг похудел. Три ведра воды", — рассказал певец в интервью Славе Демину.

В настоящее время вес Виктора Бронюка составляет 86,4 килограмма при росте в 176 сантиметров. Артист говорит, что похудеть ему помогло правильное питание. Кроме того, исполнитель уже более 10 лет не употребляет алкоголь, а спиртные напитки, в свою очередь, способствуют набору веса.

Виктор Бронюк / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно Виктор Бронюк признался, сколько средств ему нужно для комфортной жизни в месяц. Также музыкант рассекретил гонорары группы "ТИК". По словам певца, доход из-за полномасштабной войны в Украине существенно уменьшился.

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