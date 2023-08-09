Під дном Тихого океану виявлено невідомий світ живих істот: відео

Морські істоти у темряві глибин беруть енергію не від Сонця, а від довколишніх мінералів.

Міжнародна група дослідників, які працювали на борту судна Інституту океану Шмідта, виявила нову екосистему під дном Тихого океану на глибині близько 2,5 км. Як виявилося, морські істоти у темряві глибин беруть енергію не від Сонця, а від довколишніх мінералів.

Про це повідомляє Science alert.

За допомогою дистанційно керованого підводного апарата SuBastian науковці очистили ділянку дна на Східно-Тихоокеанському піднесенні біля Центральної Америки на глибині приблизно 2,5 тисячі метрів.

Ще у 1970-х роках тут було виявлено гідротермальні джерела, які виливають гарячі, багаті мінералами рідини в глибини океану, де панує цілковита темрява.

У результаті експерименту було відкрито нову екосистему, що стало новим доказом можливості існування життя в неймовірних місцях.

"На суші ми давно знаємо про тварин, що живуть у підземних порожнинах, а в океані – про тварин, що живуть у піску та мулі, але вперше вчені шукали тварин під гідротермальними джерелами", – каже виконавчий директор інституту Джіотіка Вірмані.

Серед виявлених форм життя - черв’яки, равлики і бактерії. Особливе захоплення у науковців викликали трубочники - глибоководні істоти, які подорожують під морським дном крізь вулканічні рідини, щоб колонізувати нові середовища існування.

“Це відкриття значно розширило наше розуміння життя тварин у глибоководних гідротермальних джерелах”, — відзначила еколог Моніка Брайт з Віденського університету.

Читайте також: