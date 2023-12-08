Путин объявил, что снова идет в президенты (видео)

Такое заявление глава Кремля сделал после награждения российских оккупантов.
Российский диктатор Владимир Путин объявил, что снова планирует баллотироваться на президентских "выборах" в РФ в 2024 году.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды 8 декабря.
"Путин в Кремле сообщил герою "ДНР" Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок", – говорится в заявлении одного из медиа.
Свое заявление Путин сделал после награждения медалями "героев России" в Георгиевском зале Кремля.
Пропагандисты показали видео, на котором российский боевик Жога попросил Путина стать кандидатом на пост президента РФ, на что диктатор ответил:
"Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас такое время, что нужно принимать решения. Я буду баллотироваться на пост президента".
К слову, Центризбирком РФ решил, что президентские "выборы" продлятся несколько дней – в период с 15 по 17 марта 2024 года.
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