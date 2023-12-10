Якщо сир дуже кислий: як це виправити

Чому сир може бути кислим

Коли молоко бродить на заводі або в домашніх умовах, молочнокислі бактерії в процесі розщеплювання молочного цукру виробляють молочну кислоту. Якщо технології приготування сиру порушена, кислоти може вироблятися забагато, і сир буде мати відповідний смак.

Але, якщо продукт не зіпсований, то це можна виправити, кислий сир можна реанімувати.

Як прибрати кислий смак сиру

Для того, щоб "виправити" кислий смак сиру, не потрібно використати харчову соду або цукровий пісок. Для цього згодиться молоко.

Все, що потрібно зробити, так це покласти сир в глибоку тарілку чи миску та залити молоком. В холодильник ставити не потрібно, сир з молоком залишити стояти при кімнатній температурі десь на хвилин тридцять.

Після цього відкинути сир на друшляк, можна використати марлю. За бажанням сир можна покласти під прес.

Тепер сир можна сміливо вживати, "кислинки" він не буде мати, не доведеться посипати його цукром.

Молоко не лише позбавить сир зайвого смаку, а й зробить продукт ніжнішим.

Використане молоко можна залишити для приготування тіста.

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