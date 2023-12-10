Если сыр очень кислый: как это исправить

Почему сыр может быть кислым

Когда молоко бродит на заводе или в домашних условиях, молочнокислые бактерии в процессе расщепления молочного сахара производят молочную кислоту. Если технология приготовления сыра нарушена, кислоты может производиться слишком много, и сыр будет иметь соответствующий вкус.

Но если продукт не испорчен, это можно исправить, кислый сыр можно реанимировать.

Как убрать кислый вкус сыра

Для того чтобы "исправить" кислый вкус сыра, не нужно использовать пищевую соду или сахарный песок. Для этого пригодится молоко.

Все, что нужно сделать, это положить сыр в глубокую тарелку или миску и залить молоком. В холодильник ставить не нужно, сыр с молоком оставить стоять при комнатной температуре примерно на минут тридцать.

После этого откинуть творог на дуршлаг, можно использовать марлю. По желанию творог можно положить под пресс.

Теперь сыр можно смело употреблять, "кислинки" у него не будет, не придется посыпать его сахаром.

Молоко не только лишит сыр кислого вкуса, но и сделает продукт более нежным.

Использованное молоко можно оставить для приготовления теста.

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