Разведка Британии объяснила, почему РФ перешла к более масштабным атакам Украины

Россия накапливала эти ракеты для использования в зимней кампании.

Армия РФ начала масштабную кампанию воздушных ударов с тем, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Как напомнили британские разведчики, ночью 7 декабря 2023 года российские ВВС впервые с 21 сентября нанесли мощную волну ударов по Киеву и центральной Украине с использованием своего парка тяжелых бомбардировщиков.

"Эти самолеты, скорее всего, Ту-95 запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что, скорее всего, россияне атаковали AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102). Россия почти наверняка накапливала эти ракеты для использования в зимней кампании, отметили британские аналитики.

"Вероятно, это было началом более скоординированной кампании России, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины", – говорится в обзоре.

Добавим, Россия продолжает наносить вражеские атаки по Украине. Тем не менее, определиться с целями последнего удара противника достаточно сложно.

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