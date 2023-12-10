Розвідка Британії пояснила, чому РФ перейшла до масштабніших атак України

Росія накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії.

Армія РФ розпочала масштабну кампанію повітряних ударів для того, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Як нагадали британські розвідники, уночі 7 грудня 2023 року російські ВПС вперше від 21 вересня завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням свого парку важких бомбардувальників.

"Ці літаки, швидше за все, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що, наімовірніше росіяни атакували AS-23a KODIAK (натівське позначення для ракет Х-101, Х-102). Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії, зауважили британські аналітики.

"Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", – йдеться в огляді.

Додамо, Росія продовжує завдавати ворожих атак по Україні. Проте, визначитися з цілями останнього удару противника досить складною.

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