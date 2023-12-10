В Угорщині прокоментували поправки до законодавства про нацменшини в Україні

В Україні угорську громаду почали позбавляти прав вісім років тому, кажуть в Угорщині.

Угорщина вважає рішення Ради недостанім для забезпечення прав угорської меншини.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер.

Так він прокоментував ухвалення Україною поправок до законодавства про національні меншини з урахуванням рекомендацій Ради Європи та ЄС.

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"В Україні угорську громаду почали позбавляти прав вісім років тому, і з того часу позбавлення прав триває безперервно. Ми, звичайно, будемо ретельно оцінювати вчорашнє рішення українського парламенту, але вже зараз зрозуміло, що до повернення прав 2015 року воно далеке. При цьому ми постійно контролюємо імплементацію", – написав Менцер.

Нагадаємо, угорські перевізники у понеділок, 11 грудня, планують розпочати акцію протесту на кордоні із Україною, водночас вони пообіцяли не блокуванти рух для вантажівок.

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