Візит Зеленського до Аргентини – Reuters назвало мету президента України

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини, щоб заручитися підтримкою Глобального півдня. Це перший візит українського лідера до Латинської Америки від початку повномасштабної війни.

Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, Зеленський "сподівається скликати глобальний мирний саміт і просунути українську формулу миру", яка ґрунтується на виведені російських військ та поверненні до кордонів 1991 року.

Reuters додало, що Україна намагається налагодити зв'язки з урядами країн Африки, Азії та Латинської Америки. Але підтримка Ізраїлю суперечить позиціям деяких із цих країн.

"Крім того, Зеленський може використати інавгурацію нового президента Аргентини Хав'єра Мілея, щоб зустрітися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Ймовірно, український президент спробує вирішити розбіжності щодо вступу України до ЄС перед самітом європейських лідерів", - пише Reuters.

Дорогою до Аргентини, де Зеленський візьме участь в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея, президент провів зустріч із прем’єр-міністром Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Це вперше в історії двосторонніх відносин із цією країною.

Нагадаємо, в Аргентині 19 листопада обрали нового президента – 53-річного Хав'єра Мілея, який обіцяв покращити економіку країни "шоковою терапією".

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