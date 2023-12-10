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Фонд Мкртчана став "миколайчиком" для тисяч дітей-переселенців Актуально

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Дива для малечі благодійники творять вже другий рік поспіль в рамках проєкту «Марафон добрих подій».

До Дня Св.Миколая у Києві та Дніпрі стартував Марафон добрих подій. Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана вже майже два роки поспіль долучається до творення дива для маленьких донеччан. Цього разу для дітей-переселенців з Донеччини придбали 6000 солодких подарунків.

"Війна це страшно. Ніхто не думав, що російська чума прийде в наш дім. Тисячі діток були змушені покинути власні домівки. Але ніхто не має права відібрати у дітей свято та віру в дива. Ми робили і будемо робити все можливе, аби дати дітлахам забути хоча б на свята про війну, подарувати їм крапельку тепла та любові. Дива творять люди. І кожен з нас може стати тим магічним чарівником", - впевнений засновник Фонду Едуард Мкртчан. Наразі Едуард Мкртчан захищає Україну в складі бойового підрозділу Національної поліції України і продовжує підтримувати гуманітарні проєкти.

Культурно-мистецькі заходи в рамках Марафону відбуваються за підтримки Донецької обласної військової адміністрації, влади на місцях, відповідального бізнесу, волонтерів та спільно з творчими колективами, які теж були змушені переїхати через війну.

Дата публікації
Перегляди
138
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