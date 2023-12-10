Путін планує відвідати загарбані території України - ЗМП

Коли і куди саме він планує приїхати - не розповів.

Президент-диктатор Володимир Путін планує приїхати на окуповані території України.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Путіна запросили на пропагандистску програму "Москва.Кремль.Путін" для інтерв'ю. Одне із запитань російського "журналіста" було, чи має намір Путін відвідати так звані "нові території Росії" (загарбані росіянами українські землі - ред.). На що очільник Кремля сказав, що "обов'язково".

Коли і куди саме він планує приїхати - не розповів.

Нагадаємо, 8 грудня російський президент, який править країною 24 роки, оголосив, що буде балотуватися на президентських "виборах" в РФ 2024 року.

До слова, Центрвиборчком РФ вирішив, що президентські "вибори" триватимуть кілька днів – у період від 15 до 17 березня 2024 року.

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