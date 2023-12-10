Путин планирует посетить захваченные территории Украины — ОМП

Когда и куда именно он планирует приехать – не рассказал.

Президент-диктатор Владимир Путин намерен приехать на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Путина пригласили на пропагандистскую программу "Москва. Кремль. Путин" для интервью. Один из вопросов российского "журналиста" был, намерен ли Путин посетить так называемые "новые территории России" (захваченные русскими украинские земли — ред.). На что глава Кремля сказал, что "обязательно".

Когда и куда именно он планирует приехать – не рассказал.

Напомним, 8 декабря российский президент, правящий страной 24 года, объявил, что будет баллотироваться на президентских "выборах" в РФ в 2024 году.

К слову, Центризбирком РФ решил, что президентские "выборы" продлятся несколько дней – в период с 15 по 17 марта 2024 года.

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