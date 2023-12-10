Визит Зеленского в Аргентину – Reuters назвало цель президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину, чтобы заручиться поддержкой Глобального юга. Это первый визит украинского лидера в Латинскую Америку с начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечает издание, Зеленский "надеется созвать глобальный мирный саммит и продвинуть украинскую формулу мира", основанную на выводе российских войск и возвращении к границам 1991 года.

Reuters добавило, что Украина пытается установить связи с правительствами стран Африки, Азии и Латинской Америки. Но поддержка Израиля противоречит позициям некоторых из этих стран.

"Кроме того, Зеленский может использовать инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея, чтобы встретиться с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Вероятно, украинский президент попытается решить разногласия по вступлению Украины в ЕС перед саммитом европейских лидеров", — пишет Reuters.

По дороге в Аргентину, где Зеленский примет участие в инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея, президент провел встречу с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой. Это впервые в истории двусторонних отношений с этой страной.

Напомним, в Аргентине 19 ноября избрали нового президента – 53-летнего Хавьера Милея, обещавшего улучшить экономику страны "шоковой терапией".

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