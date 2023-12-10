Впав у колодязь: на Одещині трагічно загинув хлопчик

В одному з сіл Балтської громади Подільського району помер 12-річний хлопчик, він впав у колодязь, коли набирав воду. Його витягнули ще живого, однак до приїзду "швидкої" він помер.

Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.

Хлопчика витягнув батько, який почув його крики. Однак дитина померла до приїзду медиків.

"Хлопчик підсковзнувся, не втримав рівновагу і впав у криницю. Батько, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витяг його ще живого. Але до приїзду лікарів постраждалий помер. Причина смерті дитини буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи", — йдеться у повідомленні.

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