Упал в колодец: в Одесской области трагически погиб мальчик

В одном из сел Балтского общества Подольского района умер 12-летний мальчик, он упал в колодец, когда набирал воду. Его вытащили еще живого, однако до приезда "скорой" он скончался.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

Мальчика вытащил отец, услышавший его крики. Однако ребенок умер до приезда медиков.

"Мальчик подскользнулся, не удержал равновесие и упал в колодец. Отец, услышав крики, поспешил сыну на помощь и вытащил его еще в живым. Но до приезда врачей пострадавший скончался. Причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Черкасской области младенец умер от отравления алкоголем. Будут судить горе-мать. Ей грозит до пяти лет заключения.

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