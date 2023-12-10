Три гола за 7 минут: "Интер" одержал разгромную победу и вернулся на вершину Серии А (видео)

"Нерадзурри" сдвинули "Ювентус" с первого места в чемпионате Италии.

"Интер" разгромил "Удинезе" в домашнем матче 15-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 4:0 .

"Нерадзурри" решили судьбу противостояния еще в первом тайме, забив три гола в течение семи минут. На 37-й минуте пенальти реализовал Хакан Чалханоглу, а затем с игры отличились Федерико Димарко и Маркус Тюрам.

Под занавес поединка подопечные Симоне Индзаги в четвертый раз поразили ворота соперника. На 84-й минуте окончательный счет игры установил Лаутаро Мартинес.

Обзор матча "Интер" – "Удинезе"

После этой победы "Интер" (38 очков) возглавил турнирную таблицу Серии А, отодвинув "Ювентус" (36 баллов) на вторую позицию. "Удинезе" (12 пунктов) идет на 16-й строчке.

В следующем туре "нерадзурри" 17 декабря на выезде сыграют против "Лацио". В этот день "Удинезе" примет "Сассуоло".

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