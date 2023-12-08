"Ювентус" победил "Наполи" и вышел на первое место в Серии А (видео)

"Старая синьора" отобрала у "Интера" лидерство в чемпионате Италии.

"Ювентус" обыграл "Наполи" в центральном поединке 15-го тура итальянской Серии А. Матч в Турине завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "бьянконери" забили в начале второго тайма. На 51-й минуте защитник Федерико Гатти нанес результативный удар после передачи Андреа Камбьясо.

Эта победа позволила подопечным Массимилиано Аллегри (36 очков) возглавить турнирную таблицу Серии А, сдвинув "Интер" (35 баллов) на вторую позицию. Правда, "нерадзурри" имеют матч в запасе.

"Наполи", который является действующим обладателем "скудетто", потерпел второе поражение подряд в чемпионате Италии. В прошлом туре "партенопейцы" разгромно проиграли "Интеру" (0:3). Команда Вальтера Маццарри идет на 5-й строчке, имея в своем активе 24 зачетных пункта.

В следующем туре "Ювентус" 15 декабря на выезде сыграет против "Дженоа" украинца Руслана Малиновского. Днем позже неаполитанский клуб примет "Кальяри".

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